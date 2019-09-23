Olağanüstü hal!

Emlak Konut ile sıkıntılar yaşayan, Florya ile ilgili yapılan anlaşma bozulma aşamasına gelen Galatasaray’da tüm sorunlar bugün Olağanüstü toplanacak Divan Kurulu’nda ele alınacak, kapalı kapılar ardında tartışacak.



Gayrettepe Dedeman Otel’de, basına kapalı olarak gerçekleşecek toplantı saat 17.00’de başlayacak. Özel gündemle bir araya gelecek olan Divan’ın oldukça hararetli geçmesi bekleniyor. Bundan dolayı Divan Kurulu yönetimi, toplantının basına kapalı olarak yapılması kararı aldı.

Toplantının iki gündem için yapıldığı açıklandı. Bunlar, “Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile yapılan protokollerin güncel durumlarının ve olası sonuçları ile Ziraat Bankası, Denizbank ve Aktif Bank ile imzalanan ‘yapılandırma sözleşmesi’ hakkında bilgilendirilme ve istişare...”

Özellikle Divan Kurulu’nun son toplantısının ardından Emlak Konut’un sözleşmeyi feshedeceğine dair yaptığı açıklama, sarı-kırmızılı genel kurul üyelerini telaşlandırmış, tahsil edilen paranın nasıl ödeneceği ve kaynağının nereden bulunacağı tartışma konusu olmuştu.



Bunun dışında TFF ve Türkiye Bankalar Birliği’nin önderliğindeki yapılandırma anlaşması konusunda da yeterince bilgilendirildiklerini düşünmeyen sarı-kırmızılılar, yönetimden daha detaylı bilgi isteyecek.