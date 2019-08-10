Olcay Åžahan, Bursaspor yolunda

Mali kriz ile boÄŸuÅŸan Bursaspor KulÃ¼bÃ¼nde ana gÃ¼ndemi oluÅŸturan transfer tahtasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar sonuÃ§ veriyor. YeÅŸil beyazlÄ± yÃ¶netim, bu noktada bÃ¼yÃ¼k aÅŸama kaydederken, Kurban BayramÄ±nÄ±n ardÄ±ndan transfer tahtasÄ±nÄ±n resmen aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± gelen bilgiler arasÄ±nda. Bunun etrafÄ±nda birÃ§ok oyuncu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini sÃ¼rdÃ¼ren Bursaspor yÃ¶netiminin, tahtanÄ±n resmi olarak aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan transferleri de birer birer aÃ§Ä±klamasÄ± bekleniyor.

Bursaspor KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n yeni sezon iÃ§in ilk olarak dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ isimlerden biri de Olcay Åžahan oldu. Bursaspor Sportif DirektÃ¶rÃ¼ SelÃ§uk ErdoÄŸan, daha Ã¶nce de birÃ§ok kez yeÅŸil beyazlÄ± ekibin gÃ¼ndeminde bulunan Olcay Åžahan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirirken; 32 yaÅŸÄ±ndaki oyuncunun ekonomik ÅŸartlar nedeniyle dÃ¼ÅŸÃ¼nmek iÃ§in sÃ¼re istediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Trabzonspor ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan boÅŸa Ã§Ä±kan ve Bursasporun teklifine sÄ±cak bakan OlcayÄ±n, transfer tahtasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± sonrasÄ± imza atacaÄŸÄ± Ã¶n gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Olcay Åžahan dÄ±ÅŸÄ±nda birÃ§ok isimle de gÃ¶rÃ¼ÅŸen Bursaspor yÃ¶netimi, transferleri ise lig baÅŸlangÄ±cÄ±na yetiÅŸtirmek iÃ§in Ã§aba harcÄ±yor.

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