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15.08.2019 - 10:16| DENİZLİ, (DHA)

Olcay Şahan Denizlispor'da

Süper Lig'de sezonu yarın son şampiyon Galatasaray'ı ağırlayarak açacak Yukatel Denizlispor, Trabzonspor'dan ayrılan 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Olcay Şahan ile kadrosunu güçlendirdi.

Ege temsilcisi deneyimli futbolcuyla 1 yıllık anlaşma sağladı. Denizli'ye gelen Olcay Şahan'ın sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Almanya'da yetişip kariyerinde 5 yıl Beşiktaş forması giyen, 30 kez milli olan gurbetçi yıldız, geçen sezon Trabzonspor formasıyla 19 maça çıkıp 2 gol, 3 asistlik performans sergilemişti. Yeşil-siyahlı ekip, transfer döneminde Trabzonspor'dan Hugo Rodallega'yı da kadrosuna katmıştı.

Olcay Şahan Denizlisporda

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