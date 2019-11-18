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18.11.2019 - 14:37 |

Olcay Şahan Denizlisporlu taraftarlardan özür diledi

Bir YouTube programında yaptığı açıklamadan dolayı Denizlisporlu taraftarların tepkisini çeken Olcay Şahan özür diledi.

Olcay Şahan Denizlisporlu taraftarlardan özür diledi

Denizlispor'da kariyerini sürdüren Olcay Şahan, bir YouTube programında sunucunun "Türkiye'nin 3 büyük takımında, Denizli'yi de katıyorum içine' sözlerine "Allah Allah" yanıtı verdiği için yeşil-siyahlı taraftarlardan tepki almıştı. Şahan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taraftarlardan özür diledi.

İşte tecrübeli futbolcunun yaptığı açıklama: "Buraya gelmemdeki en büyük etken Denizlispor camiasının ve taraftarının büyüklüğüdü. Sosyal medyada paylaşılan videoda asla ve asla Denizlispor'u küçük görme gibi bir niyetim olmadı, olamaz. Ancak yanlış anlaşıldıysam Denizlispor camiasından özür dilerim. Beni tanıyanlar ve kişiliğimi bilenler hiçbir şeyi küçümsemeyeceğimi bilirler. Ben bu kutsal formayı gururla taşıdığımı belirtmek istiyorum. Buraya sezon başı kampı geçirmeden geldim. Tam kendimi bulduğumu düşündüğüm zamanda taraftarlarımızın Beşiktaş ve Sivasspor maçlarında verdiği tepki beni çok üzdü. Benim taraftarlarımızdan tepkiye değil, desteklerine ihtiyacım olduğumu belirtmek istiyorum. Önümüzde çok önemli bir Ç.Rizespor maçı var. Taraftarlarımızın beklentilerinin çok büyük olduğunun bilincindeyim. En kısa sürede performansımla kendimi sizlere sevdirip affettireceğimden şüphem yok."

Olcay Şahan Denizlisporlu taraftarlardan özür diledi

    Skorer Mutfak - 18 Kasım 2019
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