Oldenburg – Galatasaray karşılaşması Misli.com'da! Birçok yeni oyun seçeneğiyle...

Eurcup’ta geride kalan 6 maçta 4 galibiyet alan Galatasaray son olarak evinde Trento ile oynamış ve karşılaşmayı 76-81’lik skorla kaybetmişti. Sarı-kırmızılılar Almanya’da Oldenburg’u yenerek 2016’da müzesine götürdüğü Eurocup’ta gruptan çıkma yolunda avantaj yakalamak istiyor.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT

Galatasaray grupta çıktığı 6 maçın 4’ünü kazandı.

Galatasaray kazandığı bu 4 maçın 3’ünde ilk yarıyı da önde kapattı.

İki ekip arasında İstanbul’da oynanan mücadele Galatasaray’ın üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibinin galibiyeti yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin %84’den fazlası Oldenburg’un maçı kazanacağını düşünüyor.

Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer tercih ise Alt/Üst 156,5 oyununda baremin aşılması yönünde. Misli.com üyelerinin yaklaşık %4’ü maçta en azından 157 sayı atılacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM BASKETBOL EDİTÖRÜ CAN ÖZAY’IN YORUMU

EWE Basket gurubun en iyi basketbolunu oynayan takımların başında geliyor. Tecrübeli koç Drijencic hızlı ve temposu oldukça yüksek bir basketbol oynatıyor. Maça istedikleri gibi başlamaları durumunda ritimleri yakalayarak evlerinde gruptaki her takımı yenebilecek potansiyele de sahipler. Galatasaray önemli ve zorlu bir fikstürden minimum kayıpla çıkmasına rağmen oldukça yorgun ve yıpranmış bir durumda. Ben Moore da önemli katkı bir vermeye başladı fakat Lazeric Jones gibi tecrübeli bir ismin formsuzluğu takımı zor durumda bırakabiliyor.