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21.11.2019 - 22:21 | | AA

Olimpia Milano - Anadolu Efes: 76-81

THY Avrupa Ligi'nin son finalisti Anadolu Efes, Olimpia Milano'yu deplasmanda 81-76'lık skorla devirdi

Olimpia Milano - Anadolu Efes: 76-81


Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı 81-76 yendi ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Lacivert-beyazlı takım, bu galibiyetle iyi başladığı Avrupa Ligi mücadelesinde 10. maçında 8. galibiyetini aldı. Anadolu Efes’in 2 mağlubiyeti bulunuyor. 

İtalyan temsilcisi ise bu sezonki 3. yenilgisini aldı.

Salon: Mediolanum Forum 

Hakemler: Angel Miguel Perez (İspanya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Milan Nedovic (Slovenya) 

AX Armani Exchange Milan: Roll 8, Rodriguez 11, Micov 10, Tarczewski 6, Scola 3, Shelvin 8, Biligha 5, Nedovic 9, White 8, Brooks 8 

Anadolu Efes: Beaubois 10, Micic 6, Simon 6, Singleton 11, Pleiss 14, Larkin 17, Sertaç Şanlı 6, Anderson 3, Peters 8, Doğuş Balbay 

1.Periyot: 17-16 

Devre: 39-41

 3. Periyot: 60-62

Olimpia Milano - Anadolu Efes: 76-81

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