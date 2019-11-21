Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Euroleague’de üst üste 3 galibiyetle zirve yarışında iddialı konuma gelen Anadolu Efes son olarak deplasmanda Asvel’i 90-84 mağlup etti. Rakibine sahasında ilk kez mağlubiyet tattıran temsilcimiz zirveyi paylaştığı Olimpia Milano engelini de aşarak yoluna devam etme niyetinde. Diğer taraftan Sertaç Şanlı’nın Fransa’da benchten verdiği destek de sıkışık fikstürde Anadolu Efes’in elini rahatlatan bir unsur oldu. İtalyan ekibi ise bu sene yakaladığı momentumla Euroleague’in iddialı ekiplerinden biri haline geldi. Turnuvada şu ana kadar çıktıkları 5 iç saha maçından da galip ayrılmaları dikkat edilmesi gereken bir takım olduklarını kanıtlıyor. Koç Ergin Ataman da Milano deplasmanının zorluğuna vurgu yapsa da galip gelmek için savaşacaklarını söyledi.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

Olimpia Milano Euroleague’de bu sezon çıktığı tüm iç saha maçlarını kazandı.

Anadolu Efes ligde ve Euroleague’de çıktığı 8 deplasman maçının 6’sında galip geldi.

Anadolu Efes bu sezon şu ana kadar çıktığı 17 resmi karşılaşmada 14 galibiyet aldı.

Anadolu Efes Euroleague’de galip geldiği 7 maçın 5’inde ilk yarıları da önde kapattı.

Olimpia Milano Euroleague’de bu sezon çıktığı 9 maçın 6’sında 80 sayı ve üzeri skor üretti.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Temsilcimizin kritik karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyeleri genel olarak Milano’dan yana tercihte bulunuyor. Üyelerin toplamda %40’lık bölümü İddaa bülteninde ev sahibi ekibin kazanacağı yönünde seçim yapıyor.

MİSLİ.COM BASKETBOL EDİTÖRÜ CAN ÖZAY’IN YORUMU

Anadolu Efes ise Asvel deplasmanından ilk galibiyet çıkartan ekip oldu. Yine Micic ve Larkin ikilisi takımın taşıyıcı çarklarıydı. Bu isimlere Beaubois ve Singleton da eşlik edince deplasmanda 90 sayı üreterek kazanmış oldular.

Anadolu Efes deplasman maçlarında savunmayı devreye sokmakta zorlanabiliyor. Bu nedenle ibre Milano’dan yana.