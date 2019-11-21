Olimpia Milano Anadolu Efes maçı hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? Maç ne zaman saat kaçta?

Olimpia Milano Anadolu Efes maçı için geri sayım başladı. THY EuroLeague'de haftanın en önemli maçları arasında gösterilen zorlu mücadele ile ilgili detayları bir araya getirdik...



OLIMPIA MILANO ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?



Olimpia Milano Anadolu Efes maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak. beIN Sports HD3'ten naklen yayınlanacak...



ATAMAN GALİBİYET İSTİYOR!



Euroleague’de üst üste 3 galibiyetle zirve yarışında iddialı konuma gelen Anadolu Efes son olarak deplasmanda Asvel’i 90-84 mağlup etti. Rakibine sahasında ilk kez mağlubiyet tattıran temsilcimiz zirveyi paylaştığı Olimpia Milano engelini de aşarak yoluna devam etme niyetinde. Diğer taraftan Sertaç Şanlı’nın Fransa’da benchten verdiği destek de sıkışık fikstürde Anadolu Efes’in elini rahatlatan bir unsur oldu. İtalyan ekibi ise bu sene yakaladığı momentumla Euroleague’in iddialı ekiplerinden biri haline geldi. Turnuvada şu ana kadar çıktıkları 5 iç saha maçından da galip ayrılmaları dikkat edilmesi gereken bir takım olduklarını kanıtlıyor. Koç Ergin Ataman da Milano deplasmanının zorluğuna vurgu yapsa da galip gelmek için savaşacaklarını söyledi.





