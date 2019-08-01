Olimpija Ljubljana Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

Olimpija Ljubljana-Yeni Malatyaspor maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında Sloven temsilcisi Olimpija Ljubljana ile 2-2 berabere kalan temsilcimiz Yeni Malatyaspor bu akşam deplasmanda bir üst tura çıkmak için sahaya çıkıyor. Peki Olimpija Ljubljana-Yeni Malatyaspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?



OLIMPIJA LJUBJIANA YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN



Olimpija Ljubljana-Yeni Malatyaspor maçı bu akşam Stozice Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Zorlu karşılaşmayı Slovak hakem Filip Glova yönetecek.



MUHTEMEL İLK 11'LER



Olimpija Ljubljana: Vidmar, Boakye, Bagnack, Samardzic, Jurcevic, Savic, Tomic, Brkic, Suljic, Çekiçi, Vukusic.



Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Donald, Nuri Fatih Aydın, Bifouma, Fofana, Jahovic.



İLK MAÇ NE OLMUŞTU?



UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana ile yenişemedi.



Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekip 13'te Vukusic'le öne geçti: 0-1. 20'de Mina ilk yarının skorunu ilan etti: 1-1. İkinci yarıda etkili bir futbol sergileyen temsilcimiz, 66'da yeni transfer Jahovic'in penaltı golüyle 2-1 üstünlüğü yakaladı.



Ancak 74'te savunmanın bir anlık hatasından faydalanan Savic skoru belirledi: 2-2.