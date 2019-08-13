Olympiakos - Başakşehir: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk oldu. Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 2-0 kaybetti.

Olympiakos'un gollerini 55. dakikada Semedo ve 78. dakikada penaltıdan Valbuena kaydetti.

İlk maçı 1-0 kaybeden Medipol Başakşehir bu skorla Devler Ligi'ne veda etti ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Turuncu mavililer, Avrupa Ligi'ne play off oynamadan direkt grup aşamalarından katılacak.

Önemli pozisyonlar



9' Yunan ekibinde Guilherme'nin 9. dakikada çektiği şut direkten döndü.

10' Başakşehir'de Elia'nın pasında savunma arkasına sarkan Visca, vuruşunu yaptı, top kaleci Sa'dan döndü. Dönen topta Crivelli'nin kafası az farkla auta çıktı.

36' Başakşehir'de ceza sahası içinde topla buluşan Robinho, %100'lük bir gol pozisyonunu değerlendiremedi.

Stat: Georgios Karaiskakis

Hakemler: Bobby Madden, Douglas Ross, David Roome (İskoçya)

Olympiakos: Jose Sa, Elabdellaoui, Meriah, Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme (Dk. 89 Koutris), Podence (Dk. 68 Randelovic), Valbuena (Dk. 82 Camara), Masouras, Guerrero

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Vieira, Ponck, Clichy, Azubuike, Attamah (Dk. 59 Demba Ba), Visca, Robinho (Dk. 46 Arda Turan), Elia, Crivelli (Dk. 75 Gulbrandsen)

Goller: Dk. 55 Semedo, Dk. 78 Valbuena (Penaltıdan) (Olympiakos)

Sarı kartlar: Dk. 36 Azubuike, Dk. 62 Clichy (Medipol Başakşehir), Dk. 59 Semedo, Dk. 70 Elabdellaoui (Olympiakos)

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelen Medipol Başakşehir, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle ilk karşılaşmaya göre farklı bir 11 ile sahaya çıktı.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, İstanbul'da oynanan karşılaşmanın ilk 11'ine göre 4 değişikliğe gitti.

Cezalı oyuncular İrfan Can Kahveci ve Aurelien Chedjou ile sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir, bu mücadelede forma giyemedi. İlk maçta ilk 11'de sahaya çıkan Fredrik Gulbrandsen de bu karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Turuncu-lacivertlilerde bu oyuncuların yerine Carlos Ponck, Okechukwu Azubuike, Joseph Attamah ve Eljero Elia, ilk 11'de sahaya çıktı.

Okan Buruk locadan takip etti

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, cezası nedeniyle takımının başında yer alamadı.

Okan Buruk, mücadeleyi locadan takip etti.

Karşılaşmayı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, üst düzey yönetici Mustafa Eröğüt ile asbaşkanlar Mesut Altan ve Mustafa Saral da locadan izledi.

Ponck ilk resmi maçında

Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Carlos Ponck, turuncu-lacivertli forma ile ilk resmi maçına Olympiakos deplasmanında çıktı.

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda da forma giyen Ponck, Yunan ekibi ile İstanbul'da oynanan mücadelede yedek kulübesinde yer almıştı.

Okan Buruk'un hamleleri

Medipol Başakşehir'de cezası nedeniyle karşılaşmayı locadan takip eden teknik direktör Okan Buruk, ikinci yarıda oyunu çevirmek adına üç oyuncu değişikliğine gitti.

Buruk, 46. dakikada Robinho'nun yerine Arda Turan'ı oyuna sürdü. Okan Buruk'un, ilerleyen dakikalardaki Demba Ba ve Gulbrandsen hamleleri de sonucu değiştirmeye yetmedi.



Maçın en iyi oyuncusu Olympiakos kalecisi

Olympiakos ile Medipol Başakşehir arasında oynanan mücadelenin en iyi oyuncusu (MVP), Yunan ekibinin kalecisi Jose Sa oldu.

Portekizli kaleci, çok net pozisyonlarda yaptığı zor kurtarışlarla, turuncu-lacivertli oyunculara gol şansı vermedi. Olympiakos, Şampiyonlar Ligi elemelerinde bu sezon oynadığı 4. maçta da gol yemedi.

Avrupa'da 20. maçta 10. yenilgi

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 20. maçında 10. yenilgisini yaşadı.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 20 maçta, 3 galibiyet ve 7 de beraberlik elde etti. Söz konusu maçlarda 19 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 28 gole engel olamadı.

Kaptan Edin Visca

Medipol Başakşehir'de, Olympiakos karşılaşmasında Edin Visca turuncu-lacivertli takımın kaptanı olarak sahaya çıktı.

Kaptan Mahmut Tekdemir'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği mücadelede Visca kaptan olarak sahada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Attamah'ın kaptırdığı topla Medipol Başakşehir yarı sahasının ortasında topla buluşan Guilherme, yaklaşık 30 metreden topa çok sert vurdu. Meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

8. dakikada Edin Visca'nın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası dışına açılan topu kontrol eden Robinho'nun sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

10. dakikada Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. Elia'nın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Visca, bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Jose Sa'dan dönen top yükseklik kazandı, altıpas önünde Crivelli kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

16. dakikada Medipol Başakşehir'in sağ kanattan gelişen atağında, Caiçara'nın son çizgiden ön direğe yerden yaptığı ortada Crivelli, topuğu ile topa vurdu. Kaleci Jose Sa'nın son anda müdahale ettiği meşin yuvarlak boşta kaldı, savunma topu uzaklaştırdı.

35. dakikada Medipol Başakşehir net bir fırsattan yararlanamadı. Elia, savunmanın arkasına sarkan Visca'ya pasını gönderdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Visca, altıpas önündeki Robinho'ya bekletmeden pasını attı. Robinho'nun yakın mesafeden şutunda, kaleci Jose Sa meşin yuvarlağı kornere çeldi.

42. dakikada Valbuena'nın sol taraftan kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştırdığı top ceza sahası dışına açıldı. Masouras, gelişine topa vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

50. dakikada Olympiakos'un sol kanattan gelişen atağında, Podence'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Valbuena'nın şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

55. dakikada Olympiakos öne geçti. Sağ kanattan Valbuena'nın kullandığı serbest atışta, Guerrero'nun altıpas önünden kafa vuruşunda, kaleci Mert topu çeldi. Arka direkte boşta kalan topu Semedo ağlara gönderdi: 1-0

63. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Clichy'nin sol kanattan yaptığı ortada top ters tarafa açıldı. Visca'nın ceza sahası içinde sağ çaprazdan bekletmeden çektiği şutta kaleci Jose Sa, köşeden topu çeldi.

66. dakikada Elia'nın pasıyla Olympiakos ceza sahası önünde topla buluşan Caiçara, çok sert vurdu. Kaleci Jose Sa, sağ köşeye giden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

74. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında, Arda Turan'ın savunmanın arkasına attığı uzun pasta topu kontrol eden Demba Ba, ceza sahasına girmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

77. dakikada Olympiakos'un hızlı gelişen atağında Randelovic, Medipol Başakşehir ceza sahası içerisinde Vieira'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. 78'inci dakikada penaltıyı kullanan Valbuena, topu ve kaleci Mert'i ayrı köşelere gönderdi: 2-0

Karşılaşma, Olympiakos'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.