Olympiakos - Başakşehir (CANLI)
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Başakşehir, Olympiakos'a konuk oluyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk oluyor. Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan mücadele saat 21.30'da başladı. İlk maçtan 1-0'lık mağlubiyet ile ayrılan Medipol Başakşehir'de tek hedef turu geçmek.
OLYMPİAKOS - BAŞAKŞEHİR: 0-0
*İlk yarı oynanıyor
İLK 11'LER
Olympiacos: Sa, Elabdellaoui, Meriah, Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme, Masouras, Valbuena, Podence, Guerrero
Başakşehir: Mert, Caiçara, Vieira, Ponck, Clichy, Visca, Attamah, Azubuike, Elia, Crivelli, Robinho
Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü eleme turunda Yunan ekibi Olympiakos'u elemesi durumunda Rus ekibi Krasnodar - Portekiz ekibi Porto mücadelesinin galibi ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, rövanşları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.