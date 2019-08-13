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13.08.2019 - 18:10

Olympiakos - Başakşehir (CANLI)

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Başakşehir, Olympiakos'a konuk oluyor.

Olympiakos - Başakşehir (CANLI)

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk oluyor. Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan mücadele saat 21.30'da başladı. İlk maçtan 1-0'lık mağlubiyet ile ayrılan Medipol Başakşehir'de tek hedef turu geçmek.

OLYMPİAKOS - BAŞAKŞEHİR: 0-0

*İlk yarı oynanıyor

İLK 11'LER

Olympiacos: Sa, Elabdellaoui, Meriah, Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme, Masouras, Valbuena, Podence, Guerrero

Başakşehir: Mert, Caiçara, Vieira, Ponck, Clichy, Visca, Attamah, Azubuike, Elia, Crivelli, Robinho

Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü eleme turunda Yunan ekibi Olympiakos'u elemesi durumunda Rus ekibi Krasnodar - Portekiz ekibi Porto mücadelesinin galibi ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, rövanşları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

 

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