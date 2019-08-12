Olympiakos Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi eleme maçı)

Şampiyonlar Ligi 3. tur ön eleme rövanş maçları başlıyor. Tarihinde ilk kez devler ligine katılma hesapları yapan Başakşehir, bu turdaki ilk maçında sahasında 1-0 mağlup olduğu Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk olmaya hazırlanıyor. Peki merakla beklenen Olympiakos Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?



OLYMPIAKOS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?



Olympiakos Başakşehir maçı 13 Ağustos Salı günü TSİ 21:30'da Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak ve zorlu mücadele TRT SPOR'dan canlı olarak yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Olympiakos: Jose Sa, Samedo, Bouchalakis, Guilherme, Guerrero, Podence, Elabdellaoui, Masouras, Tsimikas, Valbuena, Papadopoulos.

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Chedjou, Behich, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Vişça, Robinho, Gulbandransen, Crivelli





