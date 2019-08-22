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22.08.2019 - 00:17| AA

Olympiakos Devler ligi kapısını araladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Olympiakos evinde Rusya temsilcisi Krasnodar'ı 4-0 mağlup etti.

Olympiakos Devler ligi kapısını araladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları tamamlandı. 

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turu ilk ayağı, 3 karşılaşmayla sona erdi. Rövanş maçları, 28 ve 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Bugün yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle: 

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Rosenborg (Norveç): 2-0 

Olympiakos (Yunanistan) - Krasnodar (Rusya): 4-0 

Young Boys (İsviçre) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-2

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