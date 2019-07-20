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20.07.2019 - 12:43| İSTANBUL (İHA)

Olympiakos, Vangelis Mantzaris ile yollarını ayırdı

Yunan basketbol ekiplerinden Olympiakos, 8 yıldır takımda forma giyen Yunan oyuncusu Vangelis Mantzaris ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Olympiakos, Vangelis Mantzaris ile yollarını ayırdı

 


Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Yunan ekiplerinden Olympiakos, uzun yıllardır takımda forma giyen Vangelis Mantzaris ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Mantzaris'e emeklerinden dolayı teşekkür edilerek, kariyerinde başarılar dilendi.
8 yıldır kırmızı-beyazlıların formasını giyen 29 yaşındaki basketbolcu, 2 THY Euroleague ve 3 Yunan Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Yunan oyuncu geçtiğimiz sezon Euroleague'de ise 1.4 sayı, 1.6 ribaund ve 1.2 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
Vangelis Mantzaris'in Rus ekibi UNICS Kazan ile anlaşması bekleniyor.

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