Olympiakos'a hırsızlık şoku

Olympiakos, Pire’de yer alan Barış ve Dostluk Salonu’ndaki ofisinin kasasından 500.000 dolar çaldırdı.

Kasada bulunan 500.000 dolarlık miktarın nerede olduğu bilinmezken Pire polisinin soruşturma başlattığı hırsızlık iddiasına göre hafta sonu, ofis kapalıyken kim olduğu bilinmeyen kişiler tarafından 500.000 dolarlık miktar kasasından çalındı.

Pire polisinin bölgede yaptığı ilk tetkiklere göre herhangi bir hırsızlık bulgusuna veya kanıtına rastlanılmazken soruşturmalar devam ediyor ve daha fazla bilgi edinmek adına güvenlik kameraları inceleniyor.