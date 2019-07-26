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26.07.2019 - 13:19

Olympiakos’tan Benzia’ya yıldız muamelesi

Olympiakos’un yıldız futbolcusu Fortounis sahalardan altı ay uzak kalmasını gerektirecek sakatlık yaşadı, Yunan ekibi Fenerbahçeli Benzia’yı transfer etmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Olympiakos’tan Benzia’ya yıldız muamelesi

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe’nin Cezayirli futbolcusu Yassine Benzia, futbol hayatına Komşu’da devam edebilir. Yunan basını 24 yaşındaki oyuncu için Olympiakos kulübünün girişimlerini hızlandırdığını yazdı.


Kırmızı-beyazlıların on numara futbolcusu ve takımın yıldızı Konstantinos Fortounis, Hamburg ile yapılan hazırlık maçında sakatlandı. En az altı ay sahalardan uzak kalacak olan Fortounis’in yerine oyuncu arayışlarına sürat verildi.


Bu yüzden kulübün gündemine daha önce de gelen Benzia’nın transfer edilme çalışmalarına hız verildiği aktarıldı. Fenerbahçe’de geçen sezonun ikinci bölümünü kadro dışı olarak geçiren ve sarı-lacivertlilerle 2021’e kadar sözleşmesi bulunan Cezayirli futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde durulduğu bildirildi.

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