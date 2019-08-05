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HaberlerFransa Ligue 1Olympique Marsilya, Dario Benedetto'yu transfer etti
05.08.2019 - 22:05 | AA

Olympique Marsilya, Dario Benedetto'yu transfer etti

Olympique Marsilya, Arjantin'in Boca Juniors takımından golcü oyuncu Dario Benedetto'yu kadrosuna kattı.

Olympique Marsilya, Dario Benedetto'yu transfer etti

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Marsilya, Arjantin'in Boca Juniors takımından golcü oyuncu Dario Benedetto'yu kadrosuna kattı.

 Olympique Marsilya Kulübü, 29 yaşındaki forvet Benedetto ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Fransa basınında yer alan haberlerde, Marsilya'nın bu transfer için Boca Juniors'a 16 milyon avro ödediği öne sürüldü. 

Benedetto, 2016'da transfer olduğu Boca Juniors'ta geçen sezon 21 maça çıktı ve 5 gol attı.

 

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