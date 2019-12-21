Ömer Bayram: "Atamazsan atarlar"

Süper Lig'de Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Ömer Bayram açıklamalarda bulundu.

"Futbolun kuralı, atamazsan atarlar"

"Göztepe'nin baskılı başlayacağını biliyorduk ama ilk 10 dakika biz pozisyonları bulduk. Deplasmanda doğru oynadık, çok pozisyona girdik, atamadık. Futbolun kuralı, atamazsan atarlar."

"Hocam bana sağolsun forma veriyor"

"Elimden geleni yapıyorum ve hocam da bana sağolsun forma veriyor. Devre arasına 6 puanla girmek istiyorduk ama olmadı. Şimdi haftaya Antalyaspor ile oynayacağımız maçı kazanmak için çalışmalara başlayacağız."