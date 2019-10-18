Ömer Bayram: "Bu bana yakışmadı"

Süper Lig'de Sivasspor'u evinde 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Ömer Bayram açıklamalarda bulundu.

"Hocam formayı verdi"

"Geçen sene zorlu bir süreç yaşadım, tempoya alışmam lazımdı. Orta sahada yeni sezona iyi başladım, hocam da formayı verdi. Savaşçı ruhumu hiç kaybetmedim, bunun da meyvelerini topluyoruz."

"Bu bana yakışmadı"

"Beşiktaş maçını kaçıracağım için üzgünüm, bu bana yakışmadı. Talihsiz bir sarı kart yedim. Orada 3 sarı kartım olduğunu unuttum."