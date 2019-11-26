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26.11.2019 - 23:21 | | Skorer

Ömer Bayram: "Bunu hak etmedik"

Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Ömer Bayram açıklamalarda bulundu.

Ömer Bayram: "Bunu hak etmedik"

Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Ömer Bayram açıklamalarda bulundu.

"Gözümüzün içindeki ateşi sahaya yansıtmak istedik"
"İstediğimiz gibi başladık aslında maça. Hırslı, gözümüzün içindeki ateşi sahaya yansıtmak istedik ve bunu başardık ancak sonuca bakarsan elimize bir şey geçmedi. Çok üzgünüz, daha fazlasını hak ettik. "

"Ne olursa olsun, bu maçı bitirmeliydik. Yerde zaman geçirmek olur, topu tutmak olur... Golü yememeliydik. Bunu hak etmedik."

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