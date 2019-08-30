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30.08.2019 - 22:53| Skorer

Ömer Bayram: "Hiç pes etmedim"

Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından milli futbolcu Ömer Bayram açıklamalarda bulundu.

Ömer Bayram: "Hiç pes etmedim"

Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından ilk 11'de forma giyen milli futbolcu Ömer Bayram konuştu.

"Bu galibiyete ihtiyacımız vardı"
"İnanılmaz bir maç oldu. Tempo çok yüksekti. Maça iyi başladık, sonra nedense ister istemez gol yiyoruz. Bu geçen hafta da oldu. Birbirimizi motive ettik ve inandık. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı, çok mutluyuz."

"Hiç pes etmedim"
"Hiç pes etmedim, hoca da beni ödüllendirdi diye düşünüyorum. İnşallah elimden geleni yapmışımdır. İnşallah her şey bizim için güzel olur. Nzonzi, bana çok yardımcı oluyor, İngilizce konuşuyoruz. Elimden geleni yaptım."

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