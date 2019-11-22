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22.11.2019 - 23:00 |

Ömer Bayram: "Takım içerisinde artık konuşmamız lazım"

Süper Lig'de Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Ömer Bayram açıklamalarda bulundu.

Ömer Bayram: "Takım içerisinde artık konuşmamız lazım"

Süper Lig'de Başakşehir'e evinde 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Ömer Bayram açıklamalarda bulundu.

"Takım içerisinde artık konuşmamız lazım"
"Maça iyi başladık. Çok denedik, çok çabaladık ama olmadı. Sonra ufak bir konsantrasyon eksikliği oldu. Takım olarak dağıldık, orta saha koptu ve bir top kaybıyla gol yedik. Takım içerisinde artık konuşmamız lazım. Birbirimize güveniyoruz, bunu telafi edebiliriz."

"Taraftara kendimizi affettireceğiz"
"O kadar karamsar olmaya gerek yok. Geçen sene de böyle 7 haftalık bir sarsıntımız oldu. Büyük camiayız, üstesinden geliriz. Takımda arkadaşlık üst seviyede, devam edeceğiz, savaşacağız, birbirimize inanacağız ve taraftara kendimizi affettireceğiz."

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