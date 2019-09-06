Ömer Bayram: Van Dijk bize gelirdi, kuru fasulye yerdik

Galatasaray forması giyen Ömer Bayram çocukluk anılarını ve kariyerinin ilk yıllarından anılarını "Players ID" kanalına anlattı.

Liverpool forması giyen Virgil van Dijk ile beraber büyüdüğünü ve birlikte top oynadıklarını söyleyen Ömer Bayram, "Virgil van Dijk, benim eve gelirdi, annem kuru fasulye yapardı, patates kızartması falan yerdik" dedi.

Galatasaray'da forma giyen Ömer Bayram, 1991 yılında Hollanda'nın Breda kentinde dünyaya geldi. Ömer Bayram, çocukluk anılarını ve kariyerinin ilk yıllarından anılarını "Players ID" kanalına anlattı.

Kendisi gibi Hollanda Breda doğumlu olan Virgil van Dijk yakın arkadaş olduklarını ifade eden Ömer Bayram, Virgil van Dijk ile yaşadığı anıları anlattı.

Liverpool forması giyen Virgil van Dijk ile beraber büyüdüğünü ve birlikte top oynadıklarını söyleyen Ömer Bayram, "Virgil van Dijk, benim eve gelirdi, annem kuru fasulye yapardı, patates kızartması falan yerdik" dedi.