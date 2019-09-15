Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasarayÖmer Bayram'a tam not
15.09.2019 - 11:41 | | Takvim

Ömer Bayram'a tam not

Galatasaray'da Kasımpaşa maçında sonradan oyuna giren Ömer Bayram, performansıyla teknik heyetin takdirini kazandı.

Ömer Bayram'a tam not

Galatasaray'ın Kasımpaşa maçında 30.dakikada oyuna giren Ömer Bayram, Falcao'nun golünü hazırladı ve sahada kaldığı süre içinde Galatasaray adına en çok dikine pas verip sprint atan isim oldu. Orta sahada Selçuk, Jimmy ve Taylan gibi alternatiflere rağmen sol bek Ömer Bayram 8 numara olarak başarılı bir oyun ortaya koydu. Yıldız oyuncu performansıyla Fatih Terim'in gözüne girdi.

LEMINA'DAN İYİ HABER

Kasımpaşa maçında mide rahatsızlığı geçiren Lemina'nın Brugge maçında oynamasında sakınca olmadığı öğrenildi.

CLUB BRUGGE STARTI VERİLDİ

Cimbom Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge karşılaşmasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda Kasımpaşa maçında tam süre alan futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Ömer Bayrama tam not

Eran Zahavi'den muhteşem gol!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Clement: G.Saray bizden daha kaliteli

Clement: G.Saray bizden daha kaliteli

Beşiktaş'tan son 15 sezonun en kötü başlangıcı

Beşiktaş'tan son 15 sezonun en kötü başlangıcı

Valbuena'dan 1 gol 1 asist

Valbuena'dan 1 gol 1 asist

Sivasspor deplasmanda galibiyete hasret

Sivasspor deplasmanda galibiyete hasret

Sıradaki Haber