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06.09.2019 - 15:23| FOTOMAÇ

Ömer Faruk Beyaz'a Galatasaray kancası!

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz ile alakalı gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. 16 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe A Takımı ile hazırlık kampına katılma başarısı göstermişti. Fenerbahçe taraftarının da çok şeyler beklediği genç isim için Galatasaray'ın devreye girdiği kaydedildi..

Ömer Faruk Beyaz'a Galatasaray kancası!

Ömer Faruk Beyaz transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler ile bu sezon başında profesyonel sözleşme imzalanan genç yıldız adayı için flaş bir iddia ortaya atıldı

Fenerbahçe yönetimi Ömer Faruk Beyaz'ı gelecek sezonlarda da kullanmak istiyor ancak gelen haberlere göre ezeli rakip genç oyuncu için harekete geçti. Milli takımın alt yaş kategorilerinde ve Fenerbahçe altyapısında gösterdiği performans ile sivrilen genç yıldız adayı Avrupa devlerini peşine takmıştı.

Özellikle birçok İngiliz kulübünün oyuncu ile ilgilendiği ve ailesi ile temasa geçtiği belirtilmişti. Fenerbahçe'nin 3 yıllık sözleşmeye imza atması ile birlikte olası transfer için muhatap olarak kulüp ile temasa geçmesini sağladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da sık sık Ömer Faruk Beyaz'ı övdüğü ve ileride sarı-lacivertli takımla büyük başarılara imza atacağını ifade etti.

Ancak genç yıldız adayı için sürpriz bir talip çıktı. Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın Ömer Faruk Beyaz için istekli olduğu öne sürüldü. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in genç oyuncunun performansını çok beğendiği ve ileriki yıllarda Galatasaray'a çok faydalı olacağını düşündüğü belirtildi. Genç futbolcu Mustafa Kapı'yı her fırsatta kadroya alan deneyimli çalıştırıcının Ömer Faruk için de istekli olduğu bildirildi.

TEK TALİP G.SARAY DEĞİL!
Ömer Faruk Beyaz'a tek taliplinin Galatasaray olmadığı ve Fransa Ligi ekiplerinden PSG'nin de genç futbolcu için devrede olduğu kaydedildi. Dünya devinin en kısa zamanda Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı ifade edildi. 

Ömer Faruk Beyaza Galatasaray kancası

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