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Haberler1.Lig Haberleri Ömer Şişmanoğlu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile anlaştı!
24.01.2020 - 20:57 | | AA

Ömer Şişmanoğlu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile anlaştı!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ömer Şişmanoğlu ile prensip anlaşmasına vardı. Ömer Şişmanoğlu, daha önce Beşiktaş'ta forma giymişti.

Ömer Şişmanoğlu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile anlaştı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ömer Şişmanoğlu ile prensip anlaşmasına vardı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen 30 yaşındaki golcü oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi. 

Ömer Şişmanoğlu, daha önce Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Göztepe, Antalyaspor ve Konyaspor gibi takımların formalarını da giymişti.

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