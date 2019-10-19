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19.10.2019 - 10:21 |

Onan: Milli sporcuları böyle şeylerle yıldıramazlar!

Türkiye Basketbol Federasyonu üst düzey yöneticisi Ömer Onan, milli sporcularımızın selamını eleştiren Avrupa'ya tepki gösterdi.

Onan: Milli sporcuları böyle şeylerle yıldıramazlar!

TBF Üst Düzey Yöneticisi Ömer Onan asker selamı veren sporculara destek oldu.

TRT Spor'a konuşan Onan, "Gözümüz kulağımız Suriye'de idi. Kahraman Mehmetçiğimiz Suriye'de çok önemli operasyon yapıyordu. Alınlarının aklarıyla çok güzel gerçekleştirdiler operasyonu. Önemli başarılar kazanan sporcularımızın da asker selamını Avrupa tartışıyor ama herkes her şeyiyle kendi ülkesinin değerlerini rahatça yaparken, Türk sporculara bu baskılar falan... Hepimiz Türk sporcusuyuz. Biz boydan boya haçlı formalara karşı da oynadık. O işleri bırakacak hepsi. Milli sporcuları böyle şeylerle yıldıramazlar" dedi.

 

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