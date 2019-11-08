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08.11.2019 - 09:56 |

Onay: Sıfır puan felaket

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Braga-Beşiktaş maçını Beinsports'a yorumlayan Güntekin Onay, "Sıfır puan felaket bir tablo. Belki de üstüne bir şey söylemeye gerek yok" şeklinde konuştu.

Onay: Sıfır puan felaket

UEFA Avrupa Ligi'nde dün gece oynanan Braga-Beşiktaş maçının ardından Güntekin Onay grupta ortaya çıkan puan tablosunu eleştirdi.

Onay, "Sıfır puan felaket bir tablo. Belki de üstüne bir şey söylemeye gerek yok. Beşiktaş gibi bir takım 4 maç sonunda UEFA Avrupa Ligi’nde puansız kalır mı? Tabii ki maçlar da çok enteresan geçti. Maçların hepsini kazanabilirdi ya da puan alabilirdi Beşiktaş. Son dakika golleri, bugün olduğu gibi hatalı kararlar maçları Beşiktaş’tan aldı götürdü. Gruptan çıkmayı hak etmedi de sıfır puanı almayı da değil" diye konuştu.

 

 Onay: Sıfır puan felaket

 

 

 

 

 

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