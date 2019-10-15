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15.10.2019 - 16:30 | | İHA

Onazi ve Erdoğan kütüphane açılışına katıldı

Trabzonsporlu oyuncular Onazi ve Doğan Erdoğan, geçtiğimiz yıl geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Trabzonspor taraftarı Gökhan Kılıç adına yaptırılan kütüphanenin açılışını yaptı.

Onazi ve Erdoğan kütüphane açılışına katıldı

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden bordo-mavili taraftar Gökhan Kılıç adına Trabzon'un Ortahisar İlçesi Karakaya İlkokulu'nda kütüphane açılışı Trabzonspor'lu oyuncular Onazi ve Doğan Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Kütüphanenin açılışına Kılıç'ın ailesi, yakınları, taraftarlar ve öğrenciler katıldı. Trabzonspor'lu oyuncu Onazi, açılış sonrası yaptığı açıklamada, Gökhan Kılıç'ı yakından tanıdığını belirterek, "Gökhan'ı daha önceden tanıyordum. Onu tanıyarak ne kadar iyi bir insan olduğunu öğrenmiştim. Bu organizasyonun çocuklarımız için iyi olduğunu düşünüyorum. Böyle organizasyonları destekliyorum" şeklinde konuştu.

Doğan Erdoğan ise Vira Grubunu bu önemli davranışı için tebrik ettiğini belirterek, "Gökhan abiyi bu vesile ile tanıma fırsatı buldum. Köy okullarımızın bu tür desteklere ihtiyacı var ve bizde elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

 

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