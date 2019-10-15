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HaberlerTrabzonsporOnazi yola çıktı
15.10.2019 - 08:00 |

Onazi yola çıktı

Aşil tendonundan geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle yaklaşık 1 yıldır sahalardan uzak olan Nijeryalı futbolcu formasına kavuşmak için gün sayıyor. Onazi’nin Trabzon’un orta sahada yaşadığı defansif sıkıntılara çare olması planlanıyor

Onazi yola çıktı

ONUR DİNÇER

Trabzonspor’un Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi sahalara dönmek için geri sayıma geçti. Aşil tendonundan geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle yaklaşık 1 yıldır sahalardan uzak olan tecrübeli orta saha oyuncusu, bireysel idmanların ardından topla çalışmalara da başladı.

Onazi’nin yeniden takıma dönmesi, bordo-mavililer açısından defansif anlamda çok önemli bir boşluğu dolduracak. Süper Lig’de 7 maçta 9 ve Avrupa kulvarında 6 maçta 9 olmak üzere 18 gol yiyen Karadeniz ekibi, bu gollerin bir çoğunda benzer bir manzarayla karşı karşıya geldi. Orta sahanın ortasında verdiği boşluklar rakipleri tarafından değerlendirilen bordo-mavili ekipte, bu sezon en sıkıntılı bölge olarak defansın önündeki blok göze çarptı.

Onazi’nin dönüşü bu bölgedeki opsiyonları çoğaltacak ve takımı orta sahada güçlendirecek. Obi Mikel’in beklenen performansın altında kalması, Sosa’nın defansif becerilerinin sınırlı olması gibi nedenlerin de tetiklediği bu durumun Nijeryalı oyuncunun dönüşüyle değişmesi bekleniyor. Onazi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bu sezonki hedefe ulaşmak için daha güçlü dönmek için çok çalışıyorum. Neredeyse hazırım” mesajını paylaştı.

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