Onazi'den Mikel itirafı

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Trabzonspor’un Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, flaş açıklamalar yaptı.

Ülkesi Nijerya’da özel bir röportaj veren Onazi, bordo-mavili takımı ve vatandaşı John Obi Mikel’in transferini anlattı. Mikel’i ikna etme sürecine katıldığını belirten tecrübeli futbolcu, “Kulüp seviyesinde Mikel gibi bir isimle aynı takımda buluşmaktan dolayı çok heyecanlıyım elbette. Mikel’i isteyen bazı Türk takımları vardı ve bu süreçte ben devreye girmeliydim. Mikel’in Trabzonspor’u seçmesi sürecinde ikna etmeye çalıştım. Bizimle beraber olacağı için çok heyecanlıyım. Onunla antrenmanlara ve maçlara çıkmak için sabırsızlanıyoruz. Mikel benim futboldaki idollerimden biriydi. Bana göre Mikel, pozisyonunda en iyilerden bir tanesi. Takıma hemen ısınması için elimden geleni yapacağım. Mikel’in tecrübesi bize yarışacağımız kupalarda çok ciddi katkı verecek. Mikel her zaman yanınızda isteyeceğiniz türden bir oyuncudur” dedi.

Takımda bir Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme’nin de olduğunu anımsatan Onazi, “Geçen sezon Nwakaeme, Trabzonspor tarafından araştırıldığında da devreye girmiştim. Nijeryalı futboclular olarak Trabzonspor’da buluştuk” ifadelerini kullandı.