Önce Ataşehir sonra Kadıköy

Fenerbahçe, bugün kulüp tarihinin en önemli günlerinden birini yaşayacak. Sarı-lacivertli kulüp, taraftarlarıyla birleşip kenetlenmek isteyecek. Son dönemde futbol takımı ve erkek basketbol takımında gelen üzücü sonuçlar sonrası bugün oynanacak maçlarla çıkışa geçilmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda, bugün ilk olarak saat 13.00’da Ataşehir’de Fenerbahçe Beko’nun Banvit ile yapacağı lig maçına taraftarlar davet edildi. Burada coach Zeljko Obradovic ve takımına destek verilmesi hedefleniyor.



Ardından hemen yan salonda saat 15.00’da Fenerbahçe Öznur Kablo’nun Bellona Kayseri ile yapacağı karşılaşmaya gidilip kadın basketbol takımına destek olunacak. Ayrıca burada kulübün simge isimlerinden Birsel Vardarlı Demirmen’in jübilesi yapılacak.

Saat 19.00’da da futbolda dev derbinin heyecanı yaşanacak. Kadıköy’deki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde tribünlerin tamamen dolması bekleniyor. Sarı-lacivertli takımın alacağı 3 puanla yeniden lig yarışına tutunması isteniyor.