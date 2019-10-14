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HaberlerMilli TakımÖnce beğenip sonra geri çektiler! İlkay ve Emre Can'dan açıklama...
14.10.2019 - 10:45 |

Önce beğenip sonra geri çektiler! İlkay ve Emre Can'dan açıklama...

A Milli Takımımız'ın Arnavutluk'u yendiği maçtan sonra Cenk Tosun'un asker selamı paylaşımını İlkay Gündoğan ve Emre Can'ın beğenmesi Almanya'da olay oldu.

Önce beğenip sonra geri çektiler! İlkay ve Emre Can'dan açıklama...

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Sınır güvenliğimizi tehdit eden Suriye'deki terör odaklarına karşı düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na, Arnavutluk maçında atılan golden sonra asker selamıyla destek veren milli futbolcularımız büyük alkış toplamıştı.

Önce beğenip sonra geri çektiler!

Cenk Tosun'un Instagram'dan paylaştığı asker selamı fotoğrafını İlkay Gündoğan ve Emre Can da beğendi fakat daha sonra ilginç bir şekilde bu beğenilerini geri çekti.

İlkay: 'Politik olduğunu görünce...'

Konuyla ilgili Alman basınına konuşan İlkay: 'Politik bir hale geldiğini görünce beğenimi geri çektim. U21 takımından eski takım arkadaşımın kazandıran golü attığı için mutluydum. Fakat inanın bana geçen seneden sonra hiçbir politik olaya dahil olmak istemiyorum. Bu yüzden beğenimi kaldırdım.' dedi.

Emre Can: 'Savaşa karşıyım'

Emre Can ise 'Uzun zamandır tanıdığım Cenk Tosun'un paylaşımını Instagram'da gezerken gördüm ve beğendim. Paylaşıma dikkat etmeden ve ne içerdiğine bakmadan beğendim. Ben kesin olarak pasifist ve savaşın her türlüsüne karşı olan biriyim.' dedi.

 

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