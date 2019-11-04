SÃ¼per Lig'in 10. haftasÄ±nda Antalyaspor'u 2-1 maÄŸlup eden BeÅŸiktaÅŸ, Ã¼stÃ¼ndeki karabulutlarÄ± daÄŸÄ±ttÄ±.

Sezonun ilk 6 haftasÄ±nda sadece bir kez kazanÄ±p, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 5 puan alabilen siyah-beyazlÄ± takÄ±m, son 4 haftadaki performansÄ±yla ÅŸampiyonluk iddialarÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirdi.

Ligin 6 haftalÄ±k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde topladÄ±ÄŸÄ± 5 puanla en kÃ¶tÃ¼ baÅŸlangÄ±Ã§lardan birini yaÅŸayan BeÅŸiktaÅŸ, 16'ncÄ± sÄ±raya kadar geriledi. GeÃ§en sezon FenerbahÃ§e'nin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na benzer sÄ±kÄ±ntÄ±larla sezon baÅŸlangÄ±cÄ± yapan siyah-beyazlÄ± ekip, son 4 maÃ§ta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle yÃ¼kseliÅŸe geÃ§ti. SÃ¶z konusu 4 karÅŸÄ±laÅŸmadan 10 puan Ã§Ä±karan BeÅŸiktaÅŸ, 8. sÄ±raya kadar Ã§Ä±ktÄ±.

YÃ¼kseliÅŸine 7. haftada konuk ettiÄŸi lider Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek baÅŸlayan siyah-beyazlÄ± takÄ±m, ardÄ±ndan deplasmanda MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ ile 0-0 berabere kalÄ±rken, taraftarÄ± Ã¶nÃ¼ndeki derbide Galatasaray'a 1-0, rakip sahada ise Antalyaspor'a 2-1 Ã¼stÃ¼nlÃ¼k saÄŸladÄ±.

Zirveyle puan farkÄ±nÄ± eritti

Sezonun ilk 6 maÃ§Ä±nda lider Aytemiz Alanyaspor'un 9 puan gerisine dÃ¼ÅŸen BeÅŸiktaÅŸ, son 4 haftada bu farkÄ± 4'e dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼. Siyah-beyazlÄ± takÄ±m, 6 maÃ§ta 11 puan toplayan FenerbahÃ§e ile arasÄ±ndaki farkÄ± 10. hafta sonunda 2'ye kadar indirmeyi baÅŸardÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ; Trabzonspor ve Galatasaray ile 4 olan farkÄ± ise 1'e indirdi.

Kaostan Ã§Ä±ktÄ±

BeÅŸiktaÅŸ, son haftalarda elde ettiÄŸi baÅŸarÄ±lÄ± sonuÃ§lara kaostan Ã§Ä±ktÄ±.

AlÄ±nan kÃ¶tÃ¼ sonuÃ§larÄ±n ardÄ±ndan kulÃ¼p baÅŸkanÄ± Fikret Orman'Ä±n istifa etmesiyle yeniden seÃ§ime giden siyah-beyazlÄ±larda, taraftarlar da teknik direktÃ¶r Abdullah AvcÄ±'ya tepki gÃ¶sterdi.

KulÃ¼pte gerÃ§ekleÅŸtirilen olaÄŸanÃ¼stÃ¼ seÃ§imli genel kurulda Ahmet Nur Ã‡ebi baÅŸkanlÄ±ÄŸa seÃ§ilirken, AvcÄ± da takÄ±mÄ±nÄ±n elde ettiÄŸi iyi sonuÃ§larla rahat bir nefes aldÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ, Ahmet Nur Ã‡ebi yÃ¶netiminin gÃ¶reve gelmesiyle hÄ±zlÄ± bir yÃ¼kseliÅŸ yaÅŸadÄ± ve ligde Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± iki maÃ§Ä± da kazandÄ±.

Ä°lk derbiyi kazandÄ±

BeÅŸiktaÅŸ, yÃ¼kseliÅŸe geÃ§tiÄŸi son 4 maÃ§ta bir de derbi galibiyetine imza attÄ±.Â Siyah-beyazlÄ±lar, 9. haftadaki derbide Galatasaray'Ä± evinde 1-0 yenerek taraftarÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼.

Deplasman fobisini yendi

Siyah-beyazlÄ± ekip, son dÃ¶nemde deplasman fobisinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ti.

Ligin ilk 6 haftasÄ±ndaki 3 deplasman maÃ§Ä±nÄ± da maÄŸlubiyetle tamamlayan BeÅŸiktaÅŸ, yÃ¼kseliÅŸe geÃ§tiÄŸi periyottaki 2 dÄ±ÅŸ saha maÃ§Ä±ndan birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan Ã§Ä±kardÄ±.

Ä°lk dÄ±ÅŸ saha puanÄ±nÄ± MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ ile 0-0 berabere kalarak alan BeÅŸiktaÅŸ, son deplasman maÃ§Ä±nda ise Antalyaspor'u 2-1 yenmeyi baÅŸardÄ±.

SavunmasÄ±nÄ± toparladÄ±

KÃ¶tÃ¼ baÅŸlangÄ±Ã§ yaptÄ±ÄŸÄ± periyotta yediÄŸi gollerle gÃ¼ndeme gelen BeÅŸiktaÅŸ, savunmasÄ±yla yÃ¼kseliÅŸe geÃ§ti.Â Ligin ilk 6 maÃ§Ä±nda 12 gol yiyen siyah-beyazlÄ± ekip, sonraki 4 maÃ§ta ise kalesinde sadece 1 gol gÃ¶rdÃ¼.

BeÅŸiktaÅŸ, son 4 haftada averajÄ±nÄ± da dÃ¼zeltme yoluna gitti. Sadece 5 puan topladÄ±ÄŸÄ± periyotta 8 gol atabilen siyah-beyazlÄ± ekip, kalesinde 12 gol gÃ¶rerek eksi 4 averajda kaldÄ±.

Geride kalan 4 maÃ§ta ise 5 gol atÄ±p 1 gol yiyen siyah-beyazlÄ± ekip, 10. hafta sonunda averajÄ±nÄ± sÄ±fÄ±rladÄ±.

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