Öncelik derbi

Fenerbahçe’de sakat futbolcuların tedavi ve çalışmaları devam ediyor.



Uzun süredir takımdan ayrı kalan Isla ve Moses dün çalışmanın ilk bölümünde takımla birlikteydi. Bu iki futbolcunun Ankaragücü maçında kadroda olma ihtimali bulunuyor. Hasan Ali Kaldırım ise düz koşulara devam ederken Emre Belözoğlu’nun tedavisi sürüyor.



Kaptan Emre’nin saha içi liderliğini Alanyaspor maçında fazlasıyla arayan sarı-lacivertliler tecrübeli futbolcuyu bu haftaki maçta riske etmeyebilir.

Gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinin daha büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Bu nedenle Emre’nin iyileşse bile bu hafta dinlendirilip derbiye tam kapasite ile sahada olması hedefleniyor.



Öte yandan, Fenerbahçe’de Ankaragücü maçının hazırlıkları devam etti.