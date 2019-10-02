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HaberlerGalatasaraySeri: Onları oynatmayın
02.10.2019 - 08:00 |

Seri: Onları oynatmayın

Fenerbahçe derbisinde görev almayan ancak Paris Saint Germain karşısında ilk 11’de oynayan Seri, Fatih Terim’in kendileriyle yaptığı konuşmayı açıkladı.

Seri: Onları oynatmayın

Sarı-kırmızılı futbolcu, “Hocamız sahaya çıkarken ‘onları oynatmayın, kendi sahanızda oynuyorsunuz’ dedi. Biz de saygı duyulacak bir takım olduğumuzu gösterdik. Ama olmadı, Paris Saint Germain’i tebrik ediyorum” diye konuştu.

Nzonzi de taraftarın kendilerine pozitif enerji verdiğini söyleyerek, “Ciddi bir maç geçti. Bireysel olarak önde daha fazla baskı bulmaya çalıştılar, hata bunun sonucunda gol buldular. Şu ana kadar iki maç yaptık, daha şansımız var. Burada yenildik ama büyük bir takıma karşı yenildik. Biz hâlâ gruptan çıkabiliriz” yorumunu yaptı.

 

 

 

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