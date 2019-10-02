Seri: Onları oynatmayın

Sarı-kırmızılı futbolcu, “Hocamız sahaya çıkarken ‘onları oynatmayın, kendi sahanızda oynuyorsunuz’ dedi. Biz de saygı duyulacak bir takım olduğumuzu gösterdik. Ama olmadı, Paris Saint Germain’i tebrik ediyorum” diye konuştu.

Nzonzi de taraftarın kendilerine pozitif enerji verdiğini söyleyerek, “Ciddi bir maç geçti. Bireysel olarak önde daha fazla baskı bulmaya çalıştılar, hata bunun sonucunda gol buldular. Şu ana kadar iki maç yaptık, daha şansımız var. Burada yenildik ama büyük bir takıma karşı yenildik. Biz hâlâ gruptan çıkabiliriz” yorumunu yaptı.