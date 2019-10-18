Onyekuru freni

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Galatasaray’da Henry Onyekuru konusunda sarı-kırmızılı yönetim temkinli davranıyor.



Sarı-kırmızılı idareciler, Radamel Falcao’nun alınması sürecinde Monaco kulübü ve başkanının kendilerine bir hayli zorluk çıkardığının altını çizerek, işlerinin zor olduğunu düşünüyor. Galatasaray’da yöneticiler, “Onyekuru bizim sevdiğimiz bir oyuncu ama Monaco ile pazarlık öyle kolay değil. Sorun Onyekuru değil Monaco kulübü. Bundan dolayı böyle bir düşüncemiz yok. Falcao bize gelmek için her yolu denedi. Ancak süreci sürekli olarak uzattılar. Bir golcü alırsak bırakırız diyorlardı ama 3 forvet aldıktan sonra bile bırakmak istemediler. Bu nedenle Monaco ile pazarlık transferden zor” ifadelerini kullandı.



Sarı-kırmızılılar Falcao transferi sırasında görüşmelerde yer alan ve sürecin uzamasına neden olan Monaco’nun 2.Başkanı Oleg Petrov nedeniyle Onyekuru transferine mesafeli yaklaşıyor. Monaco’da, Everton’dan 15 milyon euroya alınan Onyekuru’ya yeterli şans verilmezken, Nijeryalı futbolcu için nasıl bir politika izleneceği merakla bekleniyor.



