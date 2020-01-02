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02.01.2020 - 08:00 |

Onyekuru istekli

Onyekuru, Ndiaye, Belhanda başta olmak üzere Türkiye’den de Emre Kılınç’ın menajerliğini üstlenen William D’Avila, ara transfere ışık tuttu.

Onyekuru istekli

Radyospor’a konuşan D’Avila, “Umarım en kısa sürede Monaco ile Galatasaray, Henry Onyekuru için anlaşmaya varır. Kısa sürede kulüplerin bir bilgilendirme yapacağını düşünüyorum. Onyekuru Galatasaray’a dönmek ve iyi bir dönem geçirmek istiyor. Başarılı olmak için çok istekli. Son detaylar konuşuluyor. Ben transferin gerçekleşmesin adına her şeyin pozitif olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Younes Belhanda konusunda bir teklifin bulunmadığını söyleyen William D’Avila, Sivassporlu Emre Kılınç’ın da bu sezon sonunda takımdan ayrılacağını teyit etti.

Onyekuru istekli

 

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