Onyekuru'da sona doğru

Monaco’da şans bulamayan ve Galatasaray’a “Beni alın” mesajı gönderen Nijeryalı futbolcu için sarı-kırmızılılar önemli adımlar attı.Genç yetenek için sarı-kırmızılıların 1.5 senelik kiralama fikrinin Monaco cephesi tarafından da olumlu karşılandığı öğrenildi. Kulüpler arasında rakamlar arasında küçük detayların kaldığı bildirildi. Galatasaray 1.5 sene sonunda sözleşmeye 10 milyon euro satınalma opsiyonu da koydurmak istiyor.