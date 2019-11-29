Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasaray Haberleri Onyekuru'da sona doğru
29.11.2019 - 08:00 |

Onyekuru'da sona doğru

Teknik Direktör Fatih Terim’in transfer listesinde ilk sırada bulunan Henry Onyekuru’da sona gelindi.

Onyekuru'da sona doğru

Monaco’da şans bulamayan ve Galatasaray’a “Beni alın” mesajı gönderen Nijeryalı futbolcu için sarı-kırmızılılar önemli adımlar attı.Genç yetenek için sarı-kırmızılıların 1.5 senelik kiralama fikrinin Monaco cephesi tarafından da olumlu karşılandığı öğrenildi. Kulüpler arasında rakamlar arasında küçük detayların kaldığı bildirildi. Galatasaray 1.5 sene sonunda sözleşmeye 10 milyon euro satınalma opsiyonu da koydurmak istiyor.

Ezhel'den taraftarı olduğu Gençlerbirliği'ne ziyaret!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pellegrini'nin kafasını yaran holiganlar yakalandı

Pellegrini'nin kafasını yaran holiganlar yakalandı

Şenol Güneş, Başakşehir-Roma maçını izledi

Şenol Güneş, Başakşehir-Roma maçını izledi

Fonseca: Güçlü bir Roma gördük

Fonseca: Güçlü bir Roma gördük

Okan Buruk: Rakibin oyun olarak gerisinde kaldık

Okan Buruk: Rakibin oyun olarak gerisinde kaldık

Sıradaki Haber