Tolga Ciğerci: Orası beni ilgilendirmiyor

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Sarı-lacivertli takımda 1 senelik yokluğun ardından bu sezon formayı kapan ve çıkışa geçen tecrübeli orta saha, Türk Telekom Stadı’ndan mutlu dönmek istediklerini belirtip, “Orası artık beni ilgilendirmiyor. Evimize 3 puanla dönmek istiyoruz” yorumunu yaptı.

Fenerbahçe’nin 2-1 kazandığı Ankaragücü maçı sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen Tolga Ciğerci, önemli açıklamalar yaptı. 1 yıllık sakatlığın ardından artık formasına kavuşan ve form tutmaya başlayan Tolga, “Yavaş yavaş kendimi daha iyi hissediyorum. 90 dakika oynadığım 4. maç oldu. Her gün çok iyi çalışıyorum, kendimi de çok iyi hissediyorum. Maç oynadıkça her geçen gün üstüne koyarak daha iyi performansım da olacak. İnşallah iyi çalışıp daha da iyi olacağım” dedi.



‘Ofansif oynadım’

Ersun Yanal tarafından zaman zaman farklı mevkiilerde görevlendirilen tecrübeli orta saha, “Her pozisyon farklı. İkinci yarı biraz daha öne doğru, ofansif oynadım, böyle oynayınca da pozisyonlara girebiliyorsun. Önemli olan pozisyonlara girmek, sonucu daha iyi yapmam gerekiyor biliyorum ama olmadı maalesef. Pozisyonlara girmem önemli. Gelecek maçlarda hocam bana güvenip görev verirse ben de bana duyulan güveni boşa çıkarmak istemiyorum. İnşallah gelecek maçlarda pozisyonları da daha iyi değerlendireceğim” yorumunu yaptı.



‘Hedef galibiyet’

Gelecek hafta eski takımı Galatasaray karşısına çıkacak olmalarıyla alakalı ilginç bir değerlendirmede bulunan 27 yaşındaki futbolcu, “Ben Fenerbahçe’deyim. Orası artık beni ilgilendirmiyor. Oraya gideceğiz tabii ki hedefimiz 3 puan. Galatasaray maçına iyi çalışıp, orada da iyi bir maç çıkartarak evimize 3 puanla dönmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Forma rekabetinden çekinmediğini de ekleyen sarı-lacivertli oyuncu, “Rekabet takım için iyidir. Takımın aynı pozisyonda çok iyi oyuncuları olursa her oyuncu daha iyisini yapabilmek için mücadele etmek zorunda hisseder. Bu sadece benim için değil, herkes için geçerli. Herkes formayı almak için daha fazla çalışıyor. Bu da takım için bir avantaj” diye konuştu.

‘Futbol hatalar oyunu’

Tolga Ciğerci, takımın üst üste yaptığı bireysel hataları değerlendirdi. Futbolda bu tip durumların olduğunu anımsatan Fenerbahçe’nin yıldızı, “Futbol hatalar oyunudur, futbolda hatalar olacaktır, hatasız olmaz ki. Önemli olan hatalardan ders çıkarmak. Hataları tekrarlamamak için neyi daha iyi yapabiliriz diye idmanlarda çalışmamız gerekiyor. İyi ki bu hatalar sezon başında oluyor. Hataların sezon başında olması bizim için belki de iyi olabilir. Önümüzdeki maçlarda her şeyi daha iyi yapalım diye çalışıyoruz” dedi.

‘Güven veriyor’

Luiz Gustavo ve Emre Belözoğlu gibi iki önemli orta sahanın takımda olmasına değinen Tolga Ciğerci, birbirlerine alışmaya başladıklarını söyledi. İki yıldızın tecrübesine vurgu yapan yıldız oyuncu, “Luiz Gustavo’yu Wolfsburg’tan tanıyorum. Hertha Berlin’e transfer olduğum için birlikte maça çıkamadık ancak kendisiyle bir ay birlikte çalıştık. Luiz Gustavo çok iyi bir oyuncu, çok iyi bir karakter ve lider bir oyuncu. Bayern Münih ve Marsilya’da da lider özelliğini gösterdi. Takıma önemli katkı sağlıyor. Emre Belözoğlu ve Gustavo ile birlikte oynamak bizlere güven veriyor. Ortada iki lider oyuncuyla oynayınca tüm takım tüm camia o güveni hissediyor. Böyle oyuncuların bizde olması bence çok güzel” diye konuştu.