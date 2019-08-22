Orçun Ergün, Halkbank'ta

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, pasör Orçun Ergün'ü kadrosuna kattı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 1,95 metre boyundaki, 1992 doğumlu milli pasörün, voleybola Beşiktaş'ta başladığı ve son olarak Arhavi Belediyespor takımının formasını giydiği bilgilerine yer verildi.

Açıklamada transferi ile ilgili düşüncelerini açıklayan Orçun, Halkbank gibi kurumsal olarak hiçbir sorunu bulunmayan bir takıma gelmenin kendisini mutlu ettiği ifade etti.

"Profesyonel yönetimi, başarılarla dolu tarihi ve yüksek hedefleri ile Türkiye’nin gözdesi" Halkbank için oynayacak olmanın kendisine onur verdiğini dile getiren Orçun, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bilindiği gibi üç kulvarda mücadele edeceğiz. Yine bilindiği gibi Halkbank yarıştığı her kulvarda zirveye taliptir. Sezon yeni bir macera ve bu maceranın sonunda mutlu olmak için hep birlikte elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Ben de hedefleri yakalama mücadelemizde takımıma yardım olacağım. İyi bir ekibiz. Bu ekibin sezon içinde iyi işler yapacağına inancım tam. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."