Orkan, Avcı’nın gözüne girdi

Geçtiğimiz sezonu kiralık geçirmesine rağmen, Abdullah Avcı’nın isteğiyle bu sene Beşiktaş’ta kalan Orkan Çınar, oynadığı futbolla dikkat çekmeye devam ediyor.



Ümraniyespor maçında tecrübeli çalıştırıcının uzun süre oyunda tutarak son halini görmek istediği Orkan, Lens’i kesebilmek için tüm şartları zorluyor. Dün saha kenarından sık sık tecrübeli futbolcuya neler yapıp yapmaması konusunda uyarılarda bulunan Abdullah Avcı, maç sonunda ise siyah-beyazlı oyuncuyu tebrik etti.