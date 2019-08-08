Orkun Kökçü: Beşiktaş teklif yaptı, kabul etmediler...

Feyenoord’un Türk futbolcusu Orkun Kökçü, Hollanda’da katıldığı bir televizyon programında Beşiktaş’a transferiyle ilgili itiraflarda bulundu. Genç futbolcunun bir ara siyah-beyazlılara transfer olmasına kesin gözle bakılıyordu.

Taksinin içinde içini döktü

Ülkenin Fox Tv kanalında bir taksinin içinde seyir halindeyken çekilen ‘Andy ile arabada’ isimli programa katılan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon yaşananları ve nasıl Türkiye’ye gelmenin kıyısından döndüğünü anlattı.

‘Kalbim kırıldı, sözler tutulmadı’

Avrupa Ligi’ndeki Trencin maçında tribüne gönderildiğine dikkat çeken Kökçü “Tribünde oturuyordum, gerçekten kalbim kırılmıştı. Feyenoord'da bana verilen sözler tutulmayınca babamı aradım ve Beşiktaş'a transferimi hallet, burdan ayrılmak istiyorum dedim” şeklinde konuştu.

‘Beşiktaş teklif yaptı, kabul edilmedi’

Ardından babasının harekete geçtiğini ve girişimlere başladığını aktaran Orkun Kökçü şöyle devam etti: “Babam, Martin van Geel ile kontak kurdu ve konuyla ilgili konuştu. Sonrasında Beşiktaş teklif yaptı ancak Feyenoord bunu yeterli bulmadı”.

Takımın değişilmezi oluyor

Hollanda U19 Milli Takımı’nın kaptanlığını yapan Orkun Kökçü, altyapısından yetiştiği Feyenoord’da geçen sezon A takıma yükseldi, ligde forma giydiği 11 maçta 3 gol-4 asistle oynadı. Geçtiğimiz günlerde bu sezonun ilk maçı olan Sparta Rotterdam karşılaşmasında da 90 dakika forma giydi.