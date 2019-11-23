Orkun Kökçü de 'Türkiye' dedi

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Türk futbolunda ilgiyle takip edilen genç yıldızlardan Orkun Kökçü, A Milli Takım konusundaki seçimini yaptı. De Telegraaf’a konuşan 18 yaşındaki yıldız, röportajında Dick Advocaat’ı öne çıkardı.

İlk olarak ay-yıldızlı formayı seçtiği için mutlu olduğundan bahseden Orkun, “Türkiye’de kendimi evimde gibi hissediyorum. Türkiye’de Hollanda’ya göre daha rahat oynama şansı var. Hollanda’da büyük isimler var. Hollanda’da da genç milli takımlarda kaptanlık yapınca ailem de tercihimin bu yönde olacağını düşündü. Ancak benim Türkiye kararım netti, tabii zor oldu ama kararım netti, Türkiye’yi seçtim” dedi.

Feyenoord’da oynayan Orkun Kökçü, Fenerbahçe’nin eski hocası Dick Advocaat’la çalışmaya başlamasının kendisine iyi geldiğini ifade ederek, “Bana güvendiğini gösterdi. Her gün benle konuşuyor, bana telkinlerde bulunuyor. Bana kararlarımda yardım ediyor. Açık ve net konuşuyor, bazen sert konuşuyor ama net oluyor. Bana kimsenin öğretmediği konuları öğretiyor” ifadelerini kullandı.