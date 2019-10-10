Orkun Kökçü'ye dev kanca! Arsenal...

Türk futbolunun genç yetenekleri arasında gösterilen ve Türkiye U21 Milli Takımı’nda da yer alan Orkun Kökçü için flaş bir iddia göze çarptı. Daily Mail’de yer alan haberde, Feyenoord forması giyen genç orta sahanın Arsenal tarafından takip edildiği bildirildi.

Feyenoord altyapısından yetişen 2000 doğumlu Orkun’un bu sezonki performansının beğenildiği kaydedildi. Daha önce Hollanda’nın U17, U18 ve U19 takımlarında oynayan, ama şu anda Türkiye U21’e gelen 19 yaşındaki Orkun, bu sezon Feyenoord’da 13 resmi maça çıkıp, 2 gol attı. Orta sahada çift yönlü oyunuyla 8 ve 10 numaralarda görev yapan Orkun Kökçü, gelecek vaat eden isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Süper Lig devleri de Orkun Kökçü'yü kadrolarına katmak için uğraş vermişti.