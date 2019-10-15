Orman: Beşiktaş'ta yapacaklarımı yaptım

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 20 Ekim'de yapılacak Olağanüstü Kongre öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Orman'ın sözleri: "Seçim sürecimiz var. Şu anda Beşiktaş camiasının başkanıyım. Polemik yaratmak, kimseyi rencide etmek istemem. Kendi içerisinde adaylar programları yapacaklar. Onun için de 6.5 yıllık dönemde Ahmet Nur Çebi abi ile önemli işlere imza attık. Biz bir aileyiz. Arada sürtüşmeler olur. Başkanlık yaptığım dönemde ikinci başkanlarım ile her konuyu istişare etmişimdir. Teknik direktör Şenol Güneş ile Ahmet Nur Çebi ile aynı ekipteydi. Benim irademle teknik direktör oldu. Netice itibarıyla kararlar başkanlar tarafından verilir. 4 yılda 2 şampiyonluk yaşadık. Ahmet Nur Çebi ile 6.5 sene beraber çalıştık. İnşallah önümüzdeki süreç onlar için hayırlı olur.

"Oyumun ne olduğu önemli değil"

Kırgınlığım olmadı, yorgun değilim. Kimseyi isteyip istememe gibi bir durum söz konusu değil. Oyumun ne olduğu da önemli değil. Hiçbir başkan adayı benim devamım değil. Padişah değilim, kimse de şehzade değil. Tüm adaylar mali kaynak arayışı için mücadelesini verecektir.

"Beşiktaş'ta yapacaklarımı yaptım"

Beşiktaş'ta yapacaklarımı yaptım. Yeni nesillere bırakmak lazım. Ömrümün 10-12 senesini Beşiktaş için harcadım. Taraftarlık tarafını da unuttum. Futbol maçını zevkle izlemek isterim. Biraz da onlara geri dönüp moral depolamam lazım. Zorluklarla, eziyetlerle geldim. İnşallah yaptıklarım istikbalde anlaşılır. Yeni gelecek başkanın tamamen emrindeyim. Kulisler yapmam. Onlara haksızlıklar yapılırsa susmam. Camia böyle bir şeydir. Kanaat önderlerinin "Yapılan haksızlıklar doğru değil" demeleri lazımdı.

"2 maçı kazanırsak sıralama değişir"

Abdullah hoca çok başarılı bir hoca. Çok iyi bir kariyeri var. Beşiktaş'ta yeni hoca olmak zor. Biz bu hafta sonu Ankaragücü maçını kazanırsak ardından G.Saray maçı geliyor. İkisini de kazanırsak sıralama değişir. Beşiktaş iyi bir takım. Yeter ki camia birlikteliği sağlanabilsin. Alnım ak, başım dik. Süleyman ağabey iyi ki bu dönemde başkan değildi. İyi ki görmedi bu yapılanları, hakikaten kahrolurdu adam."