Orman rapor istedi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, İstanbul’a dönüşte Teknik Direktör Abdullah Avcı ile kısa bir görüşme yaparak, Demir Grup Sivasspor mağlubiyeti için rapor istedi. Farklı yenilgi ve kötü futbol nedeniyle kızgın olan Orman’ın, “Yenilebiliriz ama yüreğimizi sahaya koymalıyız. Sorun nedir?” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Avcı ise takım içindeki sorunları en kısa sürede çözeceklerini ifade etti. Siyah-beyazlı hocanın, “Hafta boyunca çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadık. Nerede hata yaptığımızı biliyoruz, sorunları çözeceğiz. Maçtan önce söylediğim gibi Sivasspor sıcak temas yapan bir takım, topa daha fazla sahip olmamız gerekirdi. Topa sahip olurken, basit kayıplar yaptık. İyi geçiş yapan bir takım vardı karşımızda. İkinci golden sonra oyundan koptuk. Maçla ilgili detaylı bilgiler elimizde var. Kim nerede hata yaptı, karşılıklı oturup sorunları çözeceğiz” dediği öğrenildi.