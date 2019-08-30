Orman’a oy yok!

Galatasaray, uzun bir aranın ardından ilk kez Kulüpler Birliği Vakfı’nın bir organizasyonunda yer aldı. Başkan Mustafa Cengiz’in Şampiyonlar Ligi kuraları nedeniyle yer almadığı genel kurulunda bulunan sarı-kırmızılıların başkan yardımcısı Yusuf Günay, Fikret Orman’ın tek aday olarak girip Galatasaray dışındaki tüm kulüplerin oyuyla yeniden başkan olduğu seçimde red oyu verdi.

Günay, toplantıda söz alarak Orman’ı eleştirdi, “Galatasaray’ın şampiyonluğuna dil uzattınız. Kulüpler Birliği Başkanı olarak daha dikkatli konuşmanız gerekirdi. Üstelik yine sizin döneminizde yayınlanan biri bildiri var. Bildiriyi kim se sahiplenmiyor ama resmi sitede duruyor” dedi.