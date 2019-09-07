Orta saha düğümü

Transfer döneminde 10 farklı isimle anlaşan ve son olarak Luiz Gustavo hamlesiyle dikkatleri toplayan Fenerbahçe’de orta saha konusu gündemden düşmüyor. Gustavo transferiyle orta alanda adeta bir yığılma oldu.



Esas bölgesi sağ bek olan ancak ortada da oynayabilen Mauricio Isla ile beraber 12 farklı isim yer alıyor. Sol bekte tek alternatifi olan diğer bölgelerde de nispeten normal bir sayı tutturan sarı-lacivertliler, merkez bölgede yoğunluk yaşayor. 6 numara için; Isla, Jailson, Luiz Gustavo ve Ozan Tufan bulunuyor. Hem 6 hem de 8 numara olarak Emre Belözoğlu, Tolgay, Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici ve Alper Potuk forma giyiyor. 8 ve 10 numara bölgelerinde; Ferdi Kadıoğlu ile Miha Zajc isimleri dikkat çekiyor. Sadece 10 numara olarak Max Kruse adı yazılıyor. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın en zor seçimi orta sahada yapması beklenirken kafasında bazı isimler netleşmiş durumda. Sağlıklı olduğu sürece Emre Belözoğlu ilk 11’de yer alacak. Ayrıca yeni transferler Luiz Gustavo ve Max Kruse’nin yerleri garanti.



Tolga Ciğerci, Ferdi, Ozan ve Jailson da Yanal’ın gözdeleri. Mehmet Ekici, Zajc ve Tolgay şu anda rotasyon oyuncusu olarak öne çıkıyor.