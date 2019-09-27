‘Ortak amaç F.Bahçe’

Geçtiğimiz sezonu sakatlıkla geçiren ve hiç maça çıkamayan Tolga Ciğerci, bu sezon yakaladığı çıkışla alkış aldı.



5 maçta 1 gol 1 asistle oynayıp, formayı kapan Tolga, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını vurguladı. Deneyimli orta saha, derbi için umutlu olduğunu belirtip, “Hepimizin tek ve ortak amacı Fenerbahçe ve Fenerbahçemizin formasını en iyi şekilde taşımak. Galatasaray maçında karar her zaman hocamızın. Eğer forma giyersem kazanmak için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim. Forma giymezsem de manevi desteğimle takım arkadaşlarımın yanında olacağım” dedi.